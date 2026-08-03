En una semana, la GCE detuvo a 225 personas

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En la última semana del mes de julio, los dispositivos de seguridad de la Guardia Civil Estatal culminaron con un balance de 225 personas detenidas por distintos delitos, en donde hubo también aseguramiento de vehículos, drogas y otros objetos ilícitos.

En los dispositivos de prevención e inteligencia, fueron recuperadas 21 unidades con reporte de robo, entre ellas 15 automóviles y seis motocicletas, además de asegurar seis kilos con 59 gramos de marihuana, 643 dosis de una sustancia con características propias del "cristal" y 18 dosis de una sustancia con características de cocaína.

Los dispositivos de seguridad incluyen operativos tanto en recorridos por las distintas zonas del estado como puntos fijos, éstos implementados especialmente en carreteras en donde se instalan retenes para le revisión de vehículos y/o personas.

Por ahora la SSPC mantiene de forma permanente la presencia en las cuatro regiones del estado, en coordinación con instituciones de los tres niveles de Gobierno.

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