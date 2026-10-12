En una semana, realiza GCE 243 detenciones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Durante recorridos de vigilancia y labores de inteligencia en las cuatro regiones del Estado, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de 243 personas por distintos delitos y se pudieron recuperar 13 vehículos con reporte de robo, entre ellos dos motocicletas.

En materia de combate a las sustancias ilícitas, en el mismo periodo del 3 al 9 de octubre, se aseguraron 12 kilos con 496 gramos de marihuana, 662 dosis de una sustancia con características de "cristal", 52 dosis de cocaína y cinco dosis de "crack".

A estos resultados se suman también el incautamiento de cuatro armas de fuego cortas, cinco armas largas, cargadores, 546 cartuchos útiles, seis armas prohibidas, 105 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas", cinco chalecos, tres cascos y 47 mil 349 litros de hidrocarburo asegurados.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y la determinación de su situación jurídica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tan sólo en las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal reportó la detención de 24 personas por su probable participación en diversas conductas ilícitas.

En estas intervenciones los elementos estatales aseguraron 20 dosis de "cristal", 60.7 gramos de marihuana, y recuperaron cuatro vehículos con reporte de robo y aseguraron uno más por su probable participación en actividades ilícitas.

Todos los detenidos quedaron a disposición de las autoridades respectivas, a fin de que les sea definida su situación legal.