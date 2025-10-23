logo pulso
COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Seguridad

Explosión de pipa en la Carr. Xilitla-San Juan del Río

El estallido, se escuchó a varios kilómetros de distancia

Por Redacción

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Explosión de pipa en la Carr. Xilitla-San Juan del Río

PINAL DE AMOLES, QRO.- Una pipa que transportaba gas volcó y explotó, en la carretera Xilitla-San Juan del Río, los límites de Querétaro con San Luis Potosí. No se reportaron víctimas fatales, ni daños a terceros, sin embargo la circulación estuvo cerrada varias horas.

Lo anterior sucedió en el kilómetro 159 de la carretera federal 120. El estallido, que se escuchó a varios kilómetros de distancia, y provocó el cierre total de la vialidad, así como la evacuación preventiva de habitantes de las comunidades cercanas.

Autoridades de este Municipio informaron que la unidad pesada salió del camino y, al impactarse en la pendiente, se registró la fuga del combustible que derivó en la conflagración.

Elementos de la Coordinación Estatal y Municipal de Protección Civil, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y distintas corporaciones de bomberos acudieron al lugar para implementar un operativo de seguridad, enfriar la zona y realizar labores de contención.

Alrededor de las 9 de la mañana, la alcaldesa María Guadalupe Ramírez Plaza, se encontraba en el lugar del accidente y desde ahí informó que en ese momento se reabrió la circulación de manera intermitente, pues se constató que ya no había más riesgo.

Mencionó que en las próximas horas continuarían con las labores de limpieza, para liberar por completo la vialidad.

