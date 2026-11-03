Explota pirotecnia en panteón de Xilitla; 5 heridos

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XILITLA.- Dos explosiones registradas en el panteón municipal, ubicado en plena zona centro de Xilitla, provocaron momentos de pánico entre los visitantes y dejaron como saldo cinco lesionados, entre ellos una mujer grave, además de daños materiales al quemarse vehículos estacionados.

La emergencia ocurrió este lunes 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, cuando el camposanto registraba una importante afluencia de personas que acudieron a visitar las tumbas de sus seres queridos.

De acuerdo con testimonios de visitantes y vecinos del sector, las detonaciones fueron de tal magnitud que hicieron vibrar el suelo y las ventanas de las viviendas cercanas, lo que generó alarma entre la población.

Fuentes oficiales informaron que el incidente comenzó con la explosión de un puesto ambulante dedicado a la venta de pirotecnia, que ocasionó el incendio que alcanzó varios vehículos que estaban estacionados en el sitio, entre éstos una cuatrimoto y una camioneta.

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En la caja de esta última unidad también había material pirotécnico, por lo que se produjo una segunda explosión de gran magnitud.

Como consecuencia, una mujer sufrió lesiones de consideración y tuvo que ser trasladada a un centro médico para recibir atención especializada. Otras tres personas sufrieron lesiones leves: en total se contabilizaron cuatro.

Minutos después, arribaron elementos de Protección Civil Municipal, Seguridad Pública Municipal y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron maniobras para sofocar las llamas y controlar la emergencia.

El presidente municipal Óscar Márquez informó que había prohibido la venta de pirotecnia en ese lugar.

Tras lo ocurrido, autoridades municipales y estatales analizan las acciones legales que podrían emprenderse contra las personas involucradas, mientras se investigan las circunstancias que originaron la primera explosión.

Entre los heridos se identificó a Margarita Trejo Márquez, de 63 años de edad; Jorge Isaí González, de 19 años; Kevin Daniel Bautista de 13 años, Camila Márquez de la misma edad y Juliana Márquez de 16 años de edad.