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Encierran a terna de homicidas en Rayón

Por Redacción

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Encierran a terna de homicidas en Rayón
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      El pasado 12 de octubre, en el municipio de Rayón, tres hombres asesinaron a tiros a una persona. Ahora, los implicados fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado.

      Fue la Fiscalía General del Estado la que obtuvo el mandamiento judicial contra los presuntos responsables: Ricardo "N", José "N" y Jesús "N".

      De acuerdo con información de la Fiscalía, la víctima fue agredida con un arma de fuego en el cauce de un arroyo situado debajo de un puente, en el barrio San Antonio, donde murió a consecuencia de una herida producida por proyectil.

      La víctima, un joven identificado como Luis Alberto N. de unos 25 años de edad. Fueron individuos armados quienes lo interceptaron cerca de un campo deportivo junto a la escuela telesecundaria "Heroías Mexicanas", en donde le dispararon para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

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      De acuerdo a los hechos, los atacantes viajaban a bordo de una camioneta RAM negra cuando atacaron al joven, el cual también iba en otro vehículo.

      Las diligencias de campo derivaron en tres órdenes de aprehensión en contra de los señalados, mismas que fueron cumplimentadas por agentes de la Policía de Investigación en distintas fechas.

      El 21 de octubre de 2026, Ricardo "N" y José "N" fueron notificados de los mandamientos judiciales en los locutorios del Centro Estatal de Reinserción Social de Rioverde, donde permanecían internos por una causa penal distinta.

      Seis días después, el 27 de octubre, agentes de la PDI detuvieron a Jesús "N", de 25 años, en el barrio Calichal, en Rayón. Tras su aprehensión, fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal de Rioverde, a disposición de la autoridad judicial.

      El miércoles 28 de octubre, el juez de control resolvió vincular a proceso a los tres imputados por homicidio calificado. Asimismo, les impuso prisión preventiva oficiosa y fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

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