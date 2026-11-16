Aprehenden a individuo por posesión de drogas
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En la colonia San Francisco, la Fiscalía General del Estado a través de agentes de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Cristian "N", por su probable participación en el delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple.
El mandamiento judicial fue emitido por un Juez de Control adscrito al Centro Integral de Justicia Penal, sede San Luis Potosí, derivado de hechos ocurridos en julio de 2025, cuando el señalado fue detenido por elementos preventivos, presuntamente en posesión de sustancias ilícitas
Como parte de las investigaciones, agentes de la PDI establecieron que el imputado podría encontrarse en la colonia referida, en la zona metropolitana capitalina, por lo que implementaron labores de vigilancia en la zona
Durante estas acciones, los agentes investigadores ubicaron a una persona cuyas características físicas coincidían con las del requerido.
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Finalmente, Cristian "N" fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Investigación para realizar los trámites correspondientes y quedar a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.
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