Fardero es sorprendido robando en Bodega Aurrerá

Oficiales de la Policía Municipal detuvieron a un sujeto que fue sorprendido robando en la Bodega Aurrerá de la en Zona Centro, en donde ya llevaba diversos artículos que sustrajo escondidos entre sus ropas.

En el marco del operativo Escudo Urbano, los agentes municipales del agrupamiento especial de ciclistas, acudieron al llamado de personal de seguridad de la tienda ubicada en la avenida Reforma, quienes informaron haber detectado a un joven que llevaba escondidas en su chamarra varios productos.

Ante el señalamiento, los agentes municipales procedieron con una revisión preventiva, encontrando que el implicado, de nombre José Mauricio 22 años de edad, llevaba unas pinzas, dos paquetes de pilas, una tira de luz led, un juego de navajas y dos barras de chocolate, todo con un valor de 1 mil 39 pesos.

Enseguida, la parte afectada solicitó proceder legalmente por lo que el implicado fue detenido y canalizado a la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí