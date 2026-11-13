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Unidad de RedMetro, involucrada en choque en carretera a Rioverde

El accidente ocurrió a las 7:00 horas y causó daños materiales en tres vehículos

Por Jorge Ortiz

Noviembre 13, 2026 07:53 a.m.
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Unidad de RedMetro, involucrada en choque en carretera a Rioverde
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      Un accidente vial registrado alrededor de las 7:00 de la mañana de este viernes provocó complicaciones en la circulación sobre la carretera Rioverde, a la altura del acceso principal al fraccionamiento Privadas de la Hacienda.

      En el percance se vieron involucrados una camioneta Chevrolet Captiva, una unidad del sistema de transporte Mi RedMetro de la línea 4 Valle de los Fantastas y un automóvil Matiz color rojo, este último con las mayores afectaciones materiales.

      De acuerdo con la información preliminar, no se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales. Sin embargo, el accidente mantiene circulación lenta en la zona.

      Hasta el momento, no se observa presencia de autoridades en el lugar para atender el incidente y realizar las diligencias correspondientes.

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