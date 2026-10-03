Lindsay Lohan recuerda ritual de Mean Girls

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Cada año, miles de fanáticos de la cultura popular forman parte del famoso ritual de vestirse con alguna prenda de color rosa, haciendo referencia a la cinta de 2004 escrita por Tina Fey y protagonizada por la actriz Lindsay Lohan, *Mean Girls*.

¿Cómo surgió esta tradición popular?

Esta dinámica apareció debido a una escena de la comedia juvenil, en donde el personaje de Regina George, interpretada por Rachel McAdams, revela que una de las reglas estrictas que se deben seguir para pertenecer a su círculo de amigos es la de usar ropa rosada los miércoles de cada semana.

No obstante, aunque parece simple casualidad, la elección del 3 de octubre también constituye un elemento clave en esta peculiar tradición, pues fue el día en que Aaron Samuels, amor platónico de Cady Heron, le pregunta qué fecha es, a lo que con emoción responde: "Es 3 de octubre".

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Con el tiempo, los fanáticos de la franquicia adoptaron la fecha, con el propósito de recordar la influencia de esta película en el imaginario colectivo de los espectadores, marcando un hito importante como una de las referencias más comentadas dentro de la industria del entretenimiento.

¿Por qué se popularizó esta dinámica?

A más de 20 años de su estreno, la cinta continúa siendo recordada por millones de espectadores como de las sátiras más representativas de la vida adolescente, con situaciones cotidianas irreverentes y exageradas que retratan la complejidad de las relaciones sociales propias de esta etapa.

Cada año, fanáticos de la franquicia de todo el mundo participan de esta divertida dinámica, luciendo con estilo sus mejores outfits rosados y recordando algunos de los diálogos y escenas más memorables de la cinta, haciendo de este ritual digital una de las festividades anuales más seguidas.

El rosa, los peinados, accesorios y el inusual comportamiento de los personajes hicieron que la identidad visual y estética del filme conectara con la audiencia más joven, replicando de manera irónica la jerarquía social del entorno académico y la interacción mediante un sistema de normas sociales.

Lindsay Lohan recrea su popular escena en *Mean Girls*

Para conmemorar esta celebración de internet, la actriz estadounidense de 40 años y protagonista del filme, Lindsay Lohan, compartió en redes sociales una recreación de la popular escena que dio vida a esta tradición anual. En el video, la actriz se pone nuevamente en papel de Cady, con un look rubio y un rostro limpio.