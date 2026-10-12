Choque y volcadura en Tamasopo deja varios heridos
Cuerpos de auxilio y autoridades locales brindaron atención inmediata a los lesionados
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TAMASOPO.- Un aparatoso accidente vehicular, en el que estuvieron involucrados una camioneta, un automóvil y presuntamente un autobús de pasajeros, ocurrió la mañana de este lunes sobre la carretera libre Valles-Rioverde, dejando personas lesionadas.
El percance se registró a la altura del kilómetro 50, en el sitio conocido como El Serranito, perteneciente al municipio de Tamasopo, donde se reportó un choque y la volcadura de una de las unidades.
De acuerdo con información recabada, al Sistema de Emergencias 9-1-1, inicialmente se recibió una llamada en la que se alertaba sobre una colisión frontal entre una camioneta Ford Ranger, conducida por Alberto Martínez Rodríguez, y un automóvil color blanco.
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La persona que realizó el reporte indicó que había lesionados, por ello se solicitó la intervención de los cuerpos de auxilio.
Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Tamasopo, personal del Centro de Salud, y policías, quienes auxiliaron a los involucrados, entre ellos un menor de edad.
Las lesiones no eran graves, sin embargo no iba a ser necesario su traslado a un hospital.
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