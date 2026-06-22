Negocio clandestino emitía permisos para circular sin placas

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Elementos de la Policía de Investigación (PDI) lograron detectar un establecimiento donde presuntamente se elaboraban y comercializaban permisos apócrifos para circular sin placas en la capital potosina.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado sobre el bulevar San Luis, en el fraccionamiento Condominios Glorieta, luego de que una persona manifestara haber adquirido un permiso para circular sin placas por la cantidad de 150 pesos, documento que le generó sospechas debido a la rapidez con la que fue expedido y a que aparentemente correspondía a un municipio distinto al de su residencia.

Al verificar la información proporcionada por el denunciante, agentes investigadores observaron diversos documentos con características similares a permisos para circular sin placas, así como recibos de pago presuntamente expedidos por ayuntamientos potosinos, por lo que se consideró la posible comisión de hechos constitutivos de delito relacionados con el uso y elaboración de documentos falsos o alterados. Derivado de estas acciones, personal de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) solicitó la intervención de Servicios Periciales para el procesamiento y fijación de indicios localizados al interior del inmueble.

Como resultado de la diligencia, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público una mujer identificada como Sarahí "N", de 22 años de edad. Asimismo, se aseguraron diversos documentos presuntamente apócrifos, equipo de cómputo utilizado para su elaboración y el inmueble donde se desarrollaban dichas actividades.

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La FGE continuará con las investigaciones correspondientes para determinar el alcance de las operaciones realizadas en este lugar y establecer posibles responsabilidades de otras personas involucradas.