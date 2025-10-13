logo pulso
"OBSÉRVAME": ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

“OBSÉRVAME”: ARTE INCLUYENTE SOBRE EL ESCENARIO

Seguridad

Fiscalía investiga la muerte de dos personas en Rioverde

Por Redacción

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Fiscalía investiga la muerte de dos personas en Rioverde

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) aperturó una carpeta de investigación bajo los protocolos correspondientes, derivado de un suceso que se presentó este domingo 12 de octubre, en calles de la comunidad Ildefonso Turrubiartes del municipio de Rioverde.

Servicios periciales de la FGESLP y elementos de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al sitio; lugar donde se localizaron dos personas sin vida con varias lesiones visibles.

Los peritos del ente procurador de justicia realizaron el traslado de los cuerpos a la Vicefiscalía Científica para realizar las necropsias conforme lo indica la ley.

Asimismo, elementos de la PDI mantienen acciones operativas para establecer a quién o quienes sean responsables por los hechos.

