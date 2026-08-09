Fuertes daños, dejan dos choques en la Carr. ´57
Los impactos se dieron por alcance a la altura de la colonia Seminario
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Fuertes daños materiales se suscitaron en dos choques por alcance que se registraron de forma simultánea en la carretera a México, en donde participaron cuatro vehículos y por suerte no se registraron personas lesionadas.
Inicialmente, cerca de las once de la mañana un automóvil Volkswagen Pointer de color rojo, se desplazaba por la mencionada carretera en dirección al distribuidor Juárez.
Fue a la altura del kilómetro 198, en la colonia Seminario, donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior de un automóvil Chevrolet Sonic de color negro, que transitaba en la misma dirección.
Casi enseguida, en los mismo carriles una camioneta Nissan color rojo tipo pick up, se impactó contra la parte trasera de otra camioneta, una Ford cabina y media de color rojo blanco.
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En los dos percances las unidades presentaron daños considerables y elementos de la Guardia Nacional, así como la Guardia Civil Estatal, tomaron conocimiento y los vehículos fueron enviados a una pensión particular en espera de que los conductores participantes llegaran a un acuerdo reparatorio.
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