Grave, motociclista tras caer de moto

CIUDAD VALLES.- Un joven sufrió lesiones de consideración luego de caer de la motocicleta que conducía sobre la carretera estatal Valles-San Miguel. El accidente ocurrió la noche de este lunes, cuando paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Roel Tovar, de 20 años de edad, vecino de la delegación El Pujal.

El joven viajaba en una motocicleta negra con rojo por el citado tramo estatal y, a la altura del ejido San Miguel, perdió el control de la unidad y terminó derrapando sobre la cinta asfáltica.

Se presume que no portaba casco de seguridad, ya que presentó una herida considerable en la cabeza y quedó inconsciente.

Debido a la gravedad de las lesiones, los paramédicos lo trasladaron de urgencia al Hospital General, donde recibiría atención médica especializada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí