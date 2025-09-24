logo pulso
Seguridad

Grave, motociclista tras caer de moto

Se desplazaba sobre la carretera estatal Valles-San Miguel

Por Redacción

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Un joven sufrió lesiones de consideración luego de caer de la motocicleta que conducía sobre la carretera estatal Valles-San Miguel. El accidente ocurrió la noche de este lunes, cuando paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Roel Tovar, de 20 años de edad, vecino de la delegación El Pujal.

El joven viajaba en una motocicleta negra con rojo por el citado tramo estatal y, a la altura del ejido San Miguel, perdió el control de la unidad y terminó derrapando sobre la cinta asfáltica.

Se presume que no portaba casco de seguridad, ya que presentó una herida considerable en la cabeza y quedó inconsciente.

Debido a la gravedad de las lesiones, los paramédicos lo trasladaron de urgencia al Hospital General, donde recibiría atención médica especializada.

