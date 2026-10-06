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Incauta la Fiscalía vehículos robados y aprehende a individuos

Un carro estaba desvalijado en la capital y en una camioneta había ponchallantas, en Matehuala

Por Redacción

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Incauta la Fiscalía vehículos robados y aprehende a individuos
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      Como parte de las acciones de investigación realizadas en las últimas horas, la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación, localizó dos vehículos con reporte de robo vigente y cumplió dos órdenes de aprehensión por los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión simple de metanfetamina, y homicidio calificado.

      En la colonia Insurgentes, de la capital potosina, agentes investigadores localizaron un automóvil Kia K3, color gris, desvalijado y sin placas de circulación. Al realizar la consulta correspondiente, se estableció que contaba con reporte de robo con violencia registrado el 18 de septiembre de 2026, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente.

      En otro hecho, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, del municipio de Matehuala, elementos investigadores localizaron una camioneta Toyota tipo pick-up, color gris, con placas de circulación de Michoacán, que se encontraba estacionada de manera irregular y presentaba aparentes signos de abandono.

      Durante la inspección, los agentes observaron en el interior diversos objetos elaborados con varilla corrugada, conocidos como "ponchallantas".

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      Al consultar los sistemas de información, confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo ocurrido en mayo de 2026, por lo que fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

      Asimismo, en Ciudad Valles, agentes de la PDI cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Sergio "N", de 31 años de edad, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo con la variante de posesión simple de metanfetamina, en agravio de la sociedad.

      La orden de aprehensión fue cumplimentada debido a que el imputado fue declarado sustraído de la acción de la justicia, al no justificar su inasistencia ante el Juez de Control requirente; ahora está recluido en el centro penitenciario de Rioverde.

      En otro operativo, mediante colaboración con autoridades de Nuevo León, agentes investigadores cumplimentaron en Monterrey una orden de aprehensión contra Marco "N", por el delito de homicidio calificado, relacionado con hechos ocurridos en septiembre de 2021. La persona detenida fue entregada a elementos de la Fiscalía potosina y puesta a disposición del Juez de Control que lo requiere.

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