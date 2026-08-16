Aprehenden a presunto parricida de Santa María

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La tarde del pasado lunes, una familia fue hallada sin vida en Santa María del Río, luego de haber sido desaparecida desde el 28 de julio. Se trataba un matrimonio de la tercera edad y su hijo, un hombre de 55 años.

Luego de catorce días desaparecidos, los tres fueron encontrados enterrados en un predio ubicado en la cabecera municipal. Un día después del hallazgo, las autoridades anunciaron la detención del presunto homicida, que resultó ser el hijo y nieto de las víctimas.

Durante las últimas horas, por su probable participación en los delitos de desaparición cometida por particulares y delitos vinculados con la desaparición de personas, la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión en contra de Edwin "N", quien habría sedado a sus familiares para luego asesinarlos a golpes e inhumarlos de forma clandestina.

Además de la orden de aprehensión en contra del supuesto responsable, la Fiscalía cumplimentó otras dos en contra de Juan "N" y Luis "N", quienes habrían fungido como sus cómplices.

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La notificación del mandamiento judicial se realizó al interior del Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde los tres imputados permanecerán a disposición de la autoridad judicial que los requiere.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por agentes de la Policía de Investigación (PDI), el pasado 28 de julio se reportó la desaparición de tres personas, habitantes de Santa María del Río, por lo que se iniciaron de manera inmediata las diligencias correspondientes para establecer su paradero.

Como resultado de las indagatorias, se sustentó la presunta participación de los ahora imputados, por lo que la FGE continuará con las diligencias necesarias para lograr el esclarecimiento integral del caso y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.