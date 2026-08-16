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Reportan 4 casos de miasis por mes en humanos

La mayoría de los casos se han detectado en la Huasteca

Por Redacción

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Reportan 4 casos de miasis por mes en humanos
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      CIUDAD VALLES.- En promedio, ha habido cuatro casos de miasis por mes en el estado de San Luis Potosí, de acuerdo con el Reporte Epidemiológico.

      La Secretaría de Salud a nivel nacional ha contabilizado la mayoría de los casos en la Huasteca, como Ébano, Tamuín, Ciudad Valles o Tamazunchale y, hasta el corte del pasado 6 de agosto, eran 24 incidencias en ocho meses que han transcurrido en este 2026.

      De acuerdo con datos nacionales, esta cantidad de gente que ha sido víctima de la mosca del gusano barrenador en San Luis Potosí representa el cinco por ciento del total de casos en el país, es decir, hay más de 400 casos en México, solamente en humanos. 

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