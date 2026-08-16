logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Suman más de 20 detenidos en un día

Por Redacción

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
A
Suman más de 20 detenidos en un día
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Durante las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal contabilizó a 26 personas detenidas, relacionadas con distintas actividades constitutivas de delito.

      Entre los ilícitos destacan delitos contra la salud, robo, violencia familiar, allanamiento, lesiones y delitos contra la seguridad vial.

      Durante estas acciones, los agentes estatales también recuperaron un vehículo con reporte de robo y aseguraron 190 gramos de marihuana y 44 dosis de "cristal", indicios que, junto con las personas detenidas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

      De acuerdo con la comunicación oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal, refrenda su compromiso de mantener una estrategia permanente de prevención, vigilancia y reacción.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Conductor choca y vuelca en Los Lagos
      Conductor choca y vuelca en Los Lagos

      Conductor choca y vuelca en Los Lagos

      SLP

      Redacción

      Paramédicos de la Guardia Civil valoraron al hombre, quien no requirió traslado hospitalario

      Aprehenden a implicados en muerte de familia en Santa María
      Aprehenden a implicados en muerte de familia en Santa María

      Aprehenden a implicados en muerte de familia en Santa María

      SLP

      Pulso Online

      La desaparición de las tres personas fue reportada el 28 de julio

      Balacera provoca movilización en Ciudad Valles
      Balacera provoca movilización en Ciudad Valles

      Balacera provoca movilización en Ciudad Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      Autoridades activaron operativo tras reportes de ráfagas y daños a infraestructura

      Incautan 30 kilos de marihuana en cateo
      Incautan 30 kilos de marihuana en cateo

      Incautan 30 kilos de marihuana en cateo

      SLP

      Redacción

      Una vivienda en Valles fue intervenida por presuntamente ser utilizada por un grupo delictivo