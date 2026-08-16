Suman más de 20 detenidos en un día
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Durante las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal contabilizó a 26 personas detenidas, relacionadas con distintas actividades constitutivas de delito.
Entre los ilícitos destacan delitos contra la salud, robo, violencia familiar, allanamiento, lesiones y delitos contra la seguridad vial.
Durante estas acciones, los agentes estatales también recuperaron un vehículo con reporte de robo y aseguraron 190 gramos de marihuana y 44 dosis de "cristal", indicios que, junto con las personas detenidas, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con la comunicación oficial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal, refrenda su compromiso de mantener una estrategia permanente de prevención, vigilancia y reacción.
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