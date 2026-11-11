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Seguridad

Hampón abandona marihuana en jardín de la Col. Virreyes

Dentro de una mariconera se encontraron más de 40 gramos

Por Redacción

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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      En la colonia Virreyes, oficiales de la Guardia Municipal de la capital incautaron más de cuarenta gramos de marihuana, que fueron abandonados en el parque Juan Ruiz de Alarcón.El aseguramiento, de acuerdo con información de la corporación, fue resultado de patrullajes de seguridad y vigilancia en el cuadrante poniente de la ciudad.

       El hecho se registró durante acciones preventivos en las inmediaciones del popularmente conocido como el Jardín del Salesiano, donde los oficiales detectaron a un individuo presuntamente consumiendo el enervante, el cuál emprendió la huida al detectar la presencia policial, dejando una bolsa tipo mariconera.  Al inspeccionar dicho bolso, se localizaron varias bolsas de plástico que contenían hierba seca verde con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 47.3 gramos.

       Finalmente, se realizó el aseguramiento y embalaje de la droga, para ser presentada como indicio a la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

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