Hampón andaba armado en la colonia Pavón

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por portación de arma de fuego, dicha acción se realizó en la colonia Rancho Pavón, como resultado de trabajos destinados a combatir la incidencia delictiva.

Cuando agentes municipales transitaban sobre la calle Del Volcán en la colonia mencionada, detectaron a un individuo que cometía faltas administrativas, mismo al que se acercaron para señalarle la debida sanción.

El sujeto intentó escapar cuando notó la presencia de la autoridad por lo que fue alcanzado de manera inmediata, reaccionando de forma violenta, motivo por el cual fue asegurado y se le realizó una inspección a su persona. En dicha revisión se le encontró un arma de fuego tipo escuadra, calibre .25.

Enseguida se le hizo saber que sería detenido por portación de arma de fuego, además le informaron los derechos que le asisten. El infractor fue trasladado a Barandilla Municipal.

