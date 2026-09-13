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Hampón roba celular en el Centro y lo detienen

Por Redacción

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Hampón roba celular en el Centro y lo detienen
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      Un sujeto que despojó de celular a un transeúnte en la Zona Centro, fue capturado por policías del agrupamiento femenil "Centinela" de la Policía Capitalina, luego de que el afectado pidiera ayuda.

      En un oportuno auxilio, oficiales del agrupamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realizaron la detención del hombre señalado por robo a transeúnte en calles del Centro Histórico.

      La parte afectada solicitó la intervención de las oficiales al percatarse que un hombre le sustrajo un teléfono celular. 

      El hecho se registró la tarde de este viernes en el pasaje Bocanegra y la calle de Morelos, en la Zona Centro, donde el afectado solicitó el apoyo policial para señalar a un individuo que le sustrajo un teléfono celular marca Samsung, mientras se encontraba caminando en la zona.

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      El afectado brindó las características físicas del señalado y con ella las agentes le dieron alcance metros adelante. 

      En la inspección preventiva se confirmó que el sujeto portaba el celular de la parte afectada, por lo que se le indicó el motivo de su detención y del procedimiento legal. 

      Finalmente, el detenido, identificado como Israel "N" de 26 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de determinar su situación jurídica.

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