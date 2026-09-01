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Seguirán las lluvias este martes en SLP

Se esperan tormentas puntuales durante la tarde y rachas de viento en distintas regiones

Por Redacción

Septiembre 01, 2026 07:24 a.m.
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Seguirán las lluvias este martes en SLP
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      Después de las lluvias registradas este lunes, las precipitaciones continuarán este martes en San Luis Potosí, con posibilidad de tormentas puntuales principalmente durante la tarde.

       

      La Zona Centro tendrá una máxima de 26 grados y mínima de 15, mientras que el Altiplano llegará a 31 grados. En la Zona Media se esperan hasta 32 grados y en la Huasteca el termómetro alcanzará los 39 grados.

       

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      Además de las lluvias, se prevén rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, por lo que las condiciones podrían complicarse durante la tarde y noche.

      Los sistemas tropicales que se mantienen activos en el Pacífico y Atlántico no representan riesgo para San Luis Potosí, de acuerdo con Protección Civil estatal.

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