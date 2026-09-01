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Caen 10% ventas en zapaterías por informalidad y apoyos

Así lo reportó el empresario del ramo Gerardo Chevaile Ramos

Por Martín Rodríguez

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Caen 10% ventas en zapaterías por informalidad y apoyos
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      Por múltiples causas entre las que están la pérdida de poder adquisitivo y la sobreoferta, la venta de zapatos escolares en los comercios formales cayó 10%, aseguró el empresario Gerardo Chevaile Ramos.

      En entrevista, el empresario consideró que esta baja de venta es la respuesta de los consumidores generada principalmente por un exceso de oferta, pues prácticamente "salieron zapatos por donde quiera".

      Explicó que las tiendas departamentales también llevaron sus propias propuestas de zapatos para ofrecer a las familias que deseaban mandar a sus hijos con uniforme y calzado nuevo.

      De esta forma, las zapaterías acomodaron entre sus clientes 9 pares por cada 10 vendidos el año pasado, lo que representa un impacto directo de las ventas.

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      Aseveró que tiendas que nunca se dedicaron al comercio de calzado aparecieron vendiéndolos, de todas las marcas y lugares de origen, lo que diversificó la oferta, pero también fragmentó la clientela.

      Añadió que también disminuyó las ventas el hecho de que algunos otros receptores de zapatos los recibieron por patrocinio "del sector público".

      Observó que en este sector enfrenta muchos problemas económicos, que no se habían acelerado tanto como el año pasado, como patrocinios y mucha oferta, tanto en las tiendas formales, como algunos que venden zapatos "por fuera".

      Recordó que en las tiendas departamentales el precio es más caro, pero con independencia de esa condición, finalmente representaron competencia para las tiendas especializadas.

      "Las tiendas departamentales ofrecieron mucho calzado de calidad, obviamente a muy alto precio, pero también encontramos mucha venta informal, con zapatos traídos de no sabemos dónde", concluyó.

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