logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

Fotogalería

“CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Impactan dos camionetas en Periférico Oriente

Por Redacción

Septiembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Impactan dos camionetas en Periférico Oriente

Fuertes daños materiales se registraron durante un aparatoso choque entre dos camionetas registrado en el Anillo Periférico Oriente y la avenida Turquesa, a la altura de la colonia Juan Sarabia.

El reporte sobre el percance se dio a las seis de la tarde del sábado, en el cual participaron una camioneta Nissan y una GMC, la primera quedó totalmente destrozada de la parte frontal.

De acuerdo a los hechos, la camioneta Nissan se incorporaba hacia el Periférico Oriente cuando fue impactada por la otra unidad, esto bajo el puente que conecta hacia la avenida Industrias.

Posteriormente elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del percance y se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio, en tanto que las camionetas fueron retiradas con grúas particulares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por suerte no se registraron personas lesionadas a pesar de lo aparatoso del choque.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan en Soledad una grúa hurtada
Localizan en Soledad una grúa hurtada

Localizan en Soledad una grúa hurtada

SLP

Redacción

Maleantes dan muerte a un jovencito a tiros
Maleantes dan muerte a un jovencito a tiros

Maleantes dan muerte a un jovencito a tiros

SLP

Redacción

Lo persiguieron hasta darle alcance y luego de acribillarlo se dieron a la fuga

Recupera GCE seis vehículos robados
Recupera GCE seis vehículos robados

Recupera GCE seis vehículos robados

SLP

Redacción

Motociclista pierde la vida arrollado en Matehuala
Motociclista pierde la vida arrollado en Matehuala

Motociclista pierde la vida arrollado en Matehuala

SLP

Redacción