Impactan dos camionetas en Periférico Oriente

Fuertes daños materiales se registraron durante un aparatoso choque entre dos camionetas registrado en el Anillo Periférico Oriente y la avenida Turquesa, a la altura de la colonia Juan Sarabia.

El reporte sobre el percance se dio a las seis de la tarde del sábado, en el cual participaron una camioneta Nissan y una GMC, la primera quedó totalmente destrozada de la parte frontal.

De acuerdo a los hechos, la camioneta Nissan se incorporaba hacia el Periférico Oriente cuando fue impactada por la otra unidad, esto bajo el puente que conecta hacia la avenida Industrias.

Posteriormente elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del percance y se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio, en tanto que las camionetas fueron retiradas con grúas particulares.

Por suerte no se registraron personas lesionadas a pesar de lo aparatoso del choque.