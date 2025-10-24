REGRESA SODA STEREO A MÉXICO

logo pulso
Por EFE

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
La banda argentina Soda Stereo, leyenda del rock en América Latina, anunció su regreso a México con tres conciertos programados para abril de 2026, informó este jueves la promotora Ocesa.

“Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre”, señala el comunicado. 

Luego de ocho fechas agotadas en Argentina, con más de 100.000 boletos vendidos, la banda, fundada en 1982, se ha embarcado en su regreso a los escenarios con la gira ‘Ecos Soda Stereo’ que cumplirá el próximo año y en México estará 14 de abril, Palacio de los Deportes, de Ciudad de México; 18 de abril, en Guadalajara y 21 de abril en Monterrey. 

Entre 2020 y 2022, con suspensiones por la pandemia, Zeta Bosio (bajo) y Charly Alberti (batería) llevaron a cabo la gira ‘Gracias Totales’ en la cantantes invitados honraron el legado del intérprete y guitarrista Gustavo Cerati, quien falleció en 2014.

“No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”, indica el comunicado. 

“Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”, añadió en referencia al puesto de Cerati.

Según los planes, Zeta y Charly tocarán en vivo y la presencia de Cerati se dará a través de su voz y guitarras originales recuperadas de las grabaciones de las últimas giras de la banda. 

