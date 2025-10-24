NOCHE PANÓPTICA DE ARTE, COMEDIA Y SON EN EL CEART

Hoy viernes 24 de octubre, el Centro de las Artes (CEART) tendrá “Noche Panóptica: arte, comedia y son”, una jornada nocturna con actividades culturales que se extenderán de 20:00 a 23:30 horas e incluirá música, cine, recorridos y talleres.

La programación reúne expresiones artísticas diversas con presentaciones musicales, una puesta en escena de comedia, cine al aire libre y visitas guiadas. El Foro Torre Panóptica será el espacio central de los conciertos, iniciando con el Trío Regiones Huastecas y su repertorio de son huasteco, seguido por “Mentirosas en vivo”, una parodia musical integrada por José Gaytán, Nery Beltrán, Rolando Ávila y Enrique Vela. Más tarde, el grupo Son los que son cerrará con son cubano hasta el final de la jornada.

En el Patio de los Muros se inaugurará la ofrenda “Tzompantli”, proyecto realizado en colaboración con Reflexión Artística y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Ese mismo espacio alojará la proyección de “Macario” (1960), película dirigida por Roberto Gavaldón, considerada un referente del cine mexicano que aborda la celebración del Día de Muertos desde una visión narrativa situada en el México rural del siglo XX.

La Torre Panóptica ofrecerá un recorrido guiado con costo adicional de $50 pesos, que permitirá visitar la exposición “El ojo y la casa” y una muestra fotográfica de Paula Morgue. Además, habrá un taller exprés de modelado en barro titulado “Crea tu calaverita”, impartido por Cerámica Corazón de Burro, con dos horarios y cuota independiente, dirigido a público que quiera explorar un ejercicio práctico dentro de la programación nocturna.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las exposiciones vigentes del CEART podrán visitarse durante la velada: “Corpobiontismo” de Lizette Abraham, “Aprender a mirar”, muestra colectiva del Taller Ambulante de Fotografía, “A gesture, un geste, un gesto” de Rebecca Brodskis y “Panóptico extendido, 17 miradas”. El acceso tendrá un costo de $150 pesos e incluirá distintas propuestas distribuidas en varios puntos del recinto.