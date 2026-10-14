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Incauntan dos vehículos utilizados por delincuentes

Por Redacción

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Incauntan dos vehículos utilizados por delincuentes
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      La Policía de Investigación (PDI) aseguró dos vehículos, en distintos hechos relacionados con probables actividades delictivas. Las unidades quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, para el seguimiento correspondiente de cada caso.

         En el primer hecho, agentes investigadores aseguraron una camioneta Honda CR-V, color blanco, modelo 2019, en la colonia Guadalupana, en el municipio de Santa María del Río.

          Durante la inspección, detectaron anomalías en los números de identificación del vehículo, cuya composición fue determinada como apócrifa. Además, la unidad cuenta con un reporte de robo vigente, con fecha del 20 de septiembre de 2026, en el estado de Morelos.

         En un segundo caso, derivado de una investigación por el probable delito de abuso de confianza en Venado, la PDI aseguró una motocicleta Bajaj Pulsar 250, modelo 2024, color negro, sobre la calle Escobedo en dicho municipio.

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         Ambas unidades quedaron a disposición de la Fiscalía, instancia que efectuará las diligencias de investigación respecto a cada asunto.

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