Incautan un vehículo con droga y pirotecnia

VILLA DE REYES. -Una camioneta cargada con droga, pirotecnia y cigarros piratas, fue abandonada por delincuentes armados en el municipio de Villa de Reyes, los cuales pudieron huir antes de ser atrapados por elementos policiales.

Fueron agentes de la Guardia Civil Estatal, que en coordinación con el Ejercito Mexicano, implementaban tareas de vigilancia en ese municipio dentro del dispositivo Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional.

En determinado momento detectaron una camioneta Nissan Xtrail modelo 106, la cual era tripulada por varios sujetos quienes al detectar la presencia policial intentaron fugarse mientras los policías se lanzaban en su persecución.

Sin embargo, los individuos descendieron de la unidad y procedieron a fugarse corriendo sin que pudieran ser alcanzados por los agentes policiales.

En una inspección dentro de la camioneta, los elementos pudieron encontraron una pistola tipo escuadra, calibre .9 milímetros, dos cargadores, 14 cartuchos útiles, una funda de lona y un estuche tipo caja.

Asimismo, había 90 paquetes de plástico con 32 kilogramos de marihuana, cuatro paquetes de plástico con “cristal” de 1.2 kilos, además de 33 kilos de pólvora distribuidos en distintos artefactos pirotécnicos (cuetes), así como 367 cigarros piratas.

Ante esto, los agentes policiales procedieron a asegurar la camioneta con la carga ilícita, siendo remitida ante las autoridades correspondientes para que se lleven a cabo las investigaciones sobre los maleantes que la tripulaban.