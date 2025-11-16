Incendio consume 70 hectáreas de maleza

VILLA DE REYES.- Un aparatoso incendio registrado en el municipio de Villa de Reyes, consumió decenas de hectáreas de maleza antes de ser controlado en su totalidad por el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Estatal, en coordinación con autoridades de ese municipio.

Inicialmente, el incendio forestal se reportó en la comunidad La Lomita, cerca de la carretera 37, en un predio en el tramo de la carretera ‘57 hacia Villa de Reyes. Cuadrillas de Protección Civil Estatal y del Cuerpo de Bomberos, se desplazaron al sitio en donde procedieron a combatir las llamas tanto con chorros de agua como con excavaciones cortafuegos, ya que se quemaban arbustos, nopales y demás maleza seca, en especial pastizales.

Las llamas y el humo alcanzaban grandes alturas y se corría el riesgo de que llegaran a instalaciones de empresas instaladas en en esa zona, además de las viviendas de la comunidad de La Lomita.

Casi 24 horas tardaron los esfuerzos de los socorristas para finalmente controlar al 100% el incendio, que logró consumir 70 hectáreas de flora de la zona como palmas, huizaches, mezquites y demás arbustos, además los animales silvestres de la región también se vieron afectados tal como aves, conejos, víboras y demás.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A pesar de que se controló el siniestro en su totalidad, todavía cuadrillas de los socorristas se mantuvieron trabajando en el proceso de liquidación para evitar que se reiniciara y de momento se desconoce cómo se originó.

Afortunadamente en este caso no se registraron desgracias humanas, aunque la afectación a la flora y la fauna no deja de ser lamentable ya que se requiere de mucha lluvia y tiempo para que la zona se reforeste, lo que puede llevar años.