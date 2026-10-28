Incendio deja sin altar a escuela de Villa de Pozos

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Un incendio dejó sin altar de muertos a una escuela secundaria de Villa de Pozos, las llamas consumieron todos los componentes incluyendo mesas y mesabancos que se habían instalado en un área techada del patio del plantel.

Brigadistas de Protección Civil Municipal respondieron al llamado de auxilio y se dirigieron al plantel a extinguir las llamas, donde por suerte nadie resultó lesionado.

Fue la tarde de este martes que a las corporaciones se reportó un incendio que se llevaba registrando en la escuela secundaria Lázaro Cárdenas, ubicada en la avenida Julián de los Reyes en la cabecera municipal.

Los socorristas de Protección Civil se dirigieron al sitio en donde se percataron que estaba ardiendo el altar de muertos que habían erigido los alumnos en un área techada del patio de la escuela.

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Las llamas consumían todos los adornos de papel picado, ofrendas, mesabancos, mesas y cajas de madera empleadas para hacer el altar, incluso alcanzaban el techo del inmueble.

Los bomberos de PCM procedieron a combatir las llamas con chorros de agua a presión y las labores se extendieron durante varios minutos hasta que finalmente pudieron extinguirlas en su totalidad asegurándose que no resurgieran.

Al parecer las llamas de las veladoras que dejaron encendidas los alumnos alcanzaron el papel picado y así el fuego se extendió por el altar consumiendo todo lo que encontraba, aunque nadie resultó herido.