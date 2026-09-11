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Individuo armado se embriagaba en la calle

Por Redacción

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Individuo armado se embriagaba en la calle
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      Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a Jesús "N", de 40 años, por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma prohibida.

      El aseguramiento de esta persona se realizó en la colonia San Francisco, luego de un reporte que señalaba a un sujeto que consumía bebidas etílicas en la vía pública y molestaba a vecinos y peatones.

      Al trasladarse al sitio, los oficiales ubicaron a la persona reportada a quien se le realizó una inspección a su persona y se le localizó un arma blanca entre sus pertenencias, razón por la que se le informó que sería trasladado a la comandancia municipal para su certificación médica, y más tarde ser presentado ante la Fiscalía General del Estado. 

      Tras su detención y puesta a disposición, será la autoridad investigadora quien determine su situación jurídica conforme a derecho.

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