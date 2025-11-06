Individuo se negaba a pagar servicio de taxi en Soledad G.S.

En recorridos preventivos desplegados para mantener la paz social, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunto fraude. El hecho ocurrió durante un recorrido de prevención en la colonia San Francisco.

Cuando agentes municipales transitaban sobre la calle 2 de Abril, en la colonia mencionada, observaron al conductor de un vehículo rotulado como taxi y a un individuo alterando el orden. Al acercarse, el chofer señaló al sujeto de negarse a pagar el servicio prestado, cuya cantidad ascendía a 460 pesos.

Policías soledenses dialogaron con el reportado, quien se identificó como Ricardo “N” de 28 años, manifestando que no podía cubrir el pago. La parte afectada reiteró su deseo de proceder legalmente en su contra.

De inmediato, se le informó que sería detenido por presunto fraude, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para seguir el debido proceso.

