logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Individuo se negaba a pagar servicio de taxi en Soledad G.S.

Policías de Soledad detuvieron al hombre por presunto fraude

Por Redacción

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Individuo se negaba a pagar servicio de taxi en Soledad G.S.

En recorridos preventivos desplegados para mantener la paz social, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunto fraude. El hecho ocurrió durante un recorrido de prevención en la colonia San Francisco.

Cuando agentes municipales transitaban sobre la calle 2 de Abril, en la colonia mencionada, observaron al conductor de un vehículo rotulado como taxi y a un individuo alterando el orden. Al acercarse, el chofer señaló al sujeto de negarse a pagar el servicio prestado, cuya cantidad ascendía a 460 pesos.

Policías soledenses dialogaron con el reportado, quien se identificó como Ricardo “N” de 28 años, manifestando que no podía cubrir el pago. La parte afectada reiteró su deseo de proceder legalmente en su contra.

De inmediato, se le informó que sería detenido por presunto fraude, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para seguir el debido proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque volcadura en Circuito Potosí, deja dos lesionados
Choque volcadura en Circuito Potosí, deja dos lesionados

Choque volcadura en Circuito Potosí, deja dos lesionados

SLP

Redacción

El vehículo quedó con las llantas hacia arriba

Detienen a “cazadores de adictos”
Detienen a “cazadores de adictos”

Detienen a “cazadores de adictos”

SLP

Redacción

Provocaron una riña en Prados, en donde resultaron dos lesionados con arma blanca

Mujer intenta lanzarse de un puente
Mujer intenta lanzarse de un puente

Mujer intenta lanzarse de un puente

SLP

Redacción

Individuo se negaba a pagar servicio de taxi en Soledad G.S.
Individuo se negaba a pagar servicio de taxi en Soledad G.S.

Individuo se negaba a pagar servicio de taxi en Soledad G.S.

SLP

Redacción

Policías de Soledad detuvieron al hombre por presunto fraude