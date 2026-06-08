Intervienen en casos de violencia doméstica

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Señalados por el delito de violencia familiar, fueron detenidos dos hombres y una mujer en Soledad, por agentes de la Guardia Civil Municipal. Esto, en respuesta a distintos reportes por situaciones que ponían en riesgo a mujeres, menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad.

En la colonia La Libertad, derivado de un reporte por maltrato infantil, se detuvo a Martime "N", de 28 años, de nacionalidad haitiana y madre del menor, a quien presuntamente le propinó agresiones físicas. Los oficiales municipales intervinieron para salvaguardar la seguridad del menor de nueve años de edad.

De este caso, debido a que se detectó que el menor se encontraba en una situación de riesgo que comprometía su bienestar, quedó bajo resguardo de la Unidad Especializada para la Atención de la Violencia Familiar y de Género, para llevar a acabo los trámites que permitan salvaguardar el bienestar físico y emocional.

Posteriormente, en la calle Abasolo de la colonia El Morro, policías municipales se entrevistaron con una mujer que señaló a su pareja identificada como Leonel "N", de 38 años, como su agresor y de su hija menor, asegurando temer por su seguridad y la de su familia, al tiempo que expresó que era su deseo proceder legalmente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, en la misma colonia se dio atención a un segundo reporte, donde oficiales tuvieron contacto con una mujer, quien manifestó que su pareja identificado como Javier "N", de 42 años, la habría agredido física y verbalmente.

Todas estas personas quedaron en calidad de detenidas por el presunto delito de violencia familiar, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.