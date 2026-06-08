Intervienen en casos de violencia doméstica
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Señalados por el delito de violencia familiar, fueron detenidos dos hombres y una mujer en Soledad, por agentes de la Guardia Civil Municipal. Esto, en respuesta a distintos reportes por situaciones que ponían en riesgo a mujeres, menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad.
En la colonia La Libertad, derivado de un reporte por maltrato infantil, se detuvo a Martime "N", de 28 años, de nacionalidad haitiana y madre del menor, a quien presuntamente le propinó agresiones físicas. Los oficiales municipales intervinieron para salvaguardar la seguridad del menor de nueve años de edad.
De este caso, debido a que se detectó que el menor se encontraba en una situación de riesgo que comprometía su bienestar, quedó bajo resguardo de la Unidad Especializada para la Atención de la Violencia Familiar y de Género, para llevar a acabo los trámites que permitan salvaguardar el bienestar físico y emocional.
Posteriormente, en la calle Abasolo de la colonia El Morro, policías municipales se entrevistaron con una mujer que señaló a su pareja identificada como Leonel "N", de 38 años, como su agresor y de su hija menor, asegurando temer por su seguridad y la de su familia, al tiempo que expresó que era su deseo proceder legalmente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Finalmente, en la misma colonia se dio atención a un segundo reporte, donde oficiales tuvieron contacto con una mujer, quien manifestó que su pareja identificado como Javier "N", de 42 años, la habría agredido física y verbalmente.
Todas estas personas quedaron en calidad de detenidas por el presunto delito de violencia familiar, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
no te pierdas estas noticias
Conductor pierde el control y choca contra barda en Río Santiago
Redacción
El vehículo impactó contra una barda y la guarnición, quedando detenido en el arroyo vehicular.
Choque en puente de Circuito Potosí deja dos personas heridas
Redacción
El accidente ocurrió en el puente de Circuito Potosí y la calle 71, dejando dos personas con golpes.
Encuentran a mujer ahogada en paraje de río en Tamasopo
Redacción
Era originaria del ejido El Chino y sus familiares ya la buscaban al notar su ausencia