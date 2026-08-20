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Joven se paseaba con un bóxer en Chole

Por Redacción

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Joven se paseaba con un bóxer en Chole
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      Por el probable delito de portación de arma prohibida, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a un joven de 21 años.

      Esta persona, identificada como Cristopher "N", fue vista durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Rancho Pavón, presuntamente portando un arma conocida como "bóxer" en la vía pública, el cual intentó ocultar al notar la presencia de la patrulla municipal. 

      Fue mediante acciones de proximidad social que los agentes procedieron a una revisión del individuo, asegurándole el objeto previamente detectado, informándole que sería detenido y puesto a disposición por el posible delito de portación de arma prohibida.

      En su informe, la Guardia Civil de Soledad reafirmó su compromiso de trabajar de manera permanente para preservar el orden público.

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