Le dan casi tres años de cárcel por cargar pistola

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Por el delito de portación de arma de fuego, un hombre fue sentenciado a casi tres años de prisión luego de que la Fiscalía General de la República aportara suficientes elementos de prueba en su contra.

El individuo, de nombre Roberto "N", pasará su condena en el penal de La Pila y su responsabilidad se acreditó ante un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí.

La sentencia fue resultado de las investigaciones de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), instancia que reunió los medios de prueba suficientes para obtener resolución judicial de dos años ocho meses de prisión y el pago de una multa de 88 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a nueve mil 956 pesos.

El agente del Ministerio Público de la Federación inició las investigaciones, derivado de la puesta a disposición de Roberto "N", detenido sobre la avenida Adolfo López Mateos, en la colonia San Antonio, perteneciente al municipio de Soledad, portando un arma de fuego con su cargador abastecido con un cartucho útil, sin contar con el permiso correspondiente.

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Con estas acciones la Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal e invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año en la calle República de Polonia número 370, colonia Lomas de Satélite, o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx.