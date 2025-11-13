Localizan en Soledad dos vehículos robados

Como resultado de la presencia operativa que mantiene la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez en todos los sectores de la demarcación, policías municipales localizaron dos vehículos con reporte de robo vigente. Las acciones se llevaron a cabo en las colonias San Lorenzo y Cabecera Municipal.

El primer vehículo fue ubicado por agentes municipales sobre la Avenida San Lorenzo, en la colonia del mismo nombre. Los oficiales se acercaron para consultaron su estatus legal en Plataforma México, obteniendo como resultado que el automóvil marca Nissan Sentra, color blanco, contaba con reporte de robo vigente.

Por otra parte, en la calle Jardín de Veracruz, en Cabecera Municipal, los oficiales observaron una camioneta en aparente estado de abandono, por lo que procedieron a inspeccionarla y consultar su estatus en Plataforma México, confirmando que el vehículo marca KIA Sorento color negro, modelo 2023, también contaba con reporte de robo.

Los objetos constitutivos de delito fueron resguardados en una pensión, y después consignarlos ante las autoridades correspondientes, para continuar con el trámite correspondiente.

