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Los agarran con varios doces de cerveza robados

Fueron ubicados y detenidos por los municipales en la colonia San Antonio

Por Redacción

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Los agarran con varios doces de cerveza robados
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      Luego de ser señalados por una empleada de sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente, estas personas habrían sido interceptadas en una camioneta Dodge Journey color negro, la cual coincidía con las características del vehículo en el que presuntamente huyeron los implicados relacionados con un reporte por robo a comercio.

      Debido a la coordinación permanente que mantiene la corporación con estos establecimientos comerciales, policías municipales lograron ubicarlos en la colonia San Antonio, asegurando a estas personas, informándoles que quedarían detenidas por el probable delito de robo a comercio, para después ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

      En el caso del adolescente, los elementos de Soledad actuaron con apego al protocolo para personas menores, informando a la madre sobre su aseguramiento y posterior presentación ante la autoridad. 

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