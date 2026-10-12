Sorprenden a cinco con droga en vía pública
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Durante patrullajes, cuatro hombres y un adolescente de 16 años fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad, por su probable participación en delitos contra la salud.
Fue en las colonias Hogares Obreros, San José y Hogares Ferrocarrileros, donde las personas identificadas como Raúl "N", de 27 años; Luis "N", de 28 años; Cruz "N", de 19 años; y Eduardo "N", de 32 años, fueron detenidas por portación de bolsas con marihuana en la vía pública.
Asimismo, conforme a los protocolos para menores de edad, según informó la corporación, en la colonia Hogares Obreros, quedó asegurado un menor de 16 años, por la presunta posesión de dosis de metanfetamina.
Todas estas personas fueron trasladadas a la comandancia municipal para sus respectivas certificaciones médicas y, posteriormente, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.
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