Malvivientes allanan una casa en Puerta Real

En atención a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos mujeres y un hombre por presunto allanamiento, esto en la colonia Puerta Real.

Policías soledenses se presentaron en la calle Paseo de los Perales, en la colonia mencionada, donde el dueño de un domicilio indicó que tres personas entraron sin permiso a su casa, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Los oficiales se presentaron en el inmueble donde detectaron a los reportados, quienes se identificaron como Paloma “N” de 30 años, Andrea “N” de 25 años y José “N” de 47, quienes mostraron una actitud agresiva y se rehusaban a salir, por lo que se procedió conforme al debido protocolo de actuación, asegurando también en el lugar una motocicleta marca Itálika de color negro sin placas.

A los tres les dieron a conocer que serían detenidos por presunto allanamiento, y después fueron presentados ante la Fiscalía.

