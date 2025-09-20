Malvivientes son arrestados con dosis de cristal

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cuatro hombres por posesión de cristal, en Las acciones que corresponden a labores preventivas destinadas a combatir la incidencia delictiva.

Cuando los agentes municipales transitaban sobre el Andador Desierto de Arizona, en la colonia Cactus, observaron a un individuo que fue reportado por habitantes de la zona. El sujeto fue alcanzado y, después de entrevistarlo, se identificó como Ernesto “N” de 39 años, a quien se le encontró una dosis de un material blanco granulado similar a la droga sintética conocida como “cristal”.

En más resultados, Miguel “N” de 41 años fue ubicado por policías soledenses en la carretera a Matehuala, a la altura de la colonia Fidel Velázquez.

El hombre cometía faltas administrativas y se le localizó un envoltorio con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada “cristal”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la calle 13 de Septiembre, en la colonia Primero de Mayo, los servidores públicos notaron la presencia de quien dijo llamarse José “N” de 24 años, quien cometía faltas al Bando de Policía y Gobierno. Al realizarle una revisión, se le descubrió una bolsa con polvo de características semejantes a la sustancia conocida como “cristal”.

Finalmente, en un recorrido sobre la calle Santa Sofía, en la colonia Rancho Blanco, agentes municipales notaron que un sujeto cometía faltas administrativas, el mismo se identificó como Jesús de 19 años al que se acercaron para indicarle la debida sanción, descubriéndole una dosis de un material parecido a la droga llamada “cristal”.

A todos se les hizo saber que serían detenidos por posesión de metanfetaminas, además se les informaron los derechos que les asisten y fueron trasladados a Barandilla Municipal para seguir con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado.