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Aguas negras inundan la colonia Satélite

Problema en la red de drenaje se acentúa con las lluvias: vecinos

Por Rolando Morales

Julio 04, 2026 03:00 a.m.
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Aguas negras inundan la colonia Satélite
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      Vecinos de la colonia Satélite Francisco I. Madero denunciaron que continúan padeciendo inundaciones con aguas negras durante la temporada de lluvias, pese a las gestiones realizadas ante distintas autoridades municipales y estatales. Aseguraron que el problema en la red de drenaje sanitario persiste sin que hasta ahora exista una solución concreta.

      Vecinos denuncian inundaciones persistentes en colonia Satélite

      Los habitantes señalaron que el pasado 22 de junio acudieron a las oficinas de Interapas para exponer la situación ante personal del área de Atención Social, donde plantearon su preocupación por una posible conexión irregular de instalaciones de gran escala, como la Fenapo y la Arena Potosí, a la red de drenaje doméstico. Indicaron que dichas descargas podrían estar contribuyendo a la saturación del sistema y afectando a diversas calles de la zona.

      Interapas reconoce saturación del drenaje por falta de infraestructura

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      De acuerdo con la relatoría vecinal, funcionarios del organismo reconocieron que durante las lluvias el drenaje sanitario se satura debido a la falta de infraestructura pluvial suficiente en la ciudad. Los colonos señalaron que se les explicó que la red está diseñada para recibir aguas residuales de viviendas y no grandes volúmenes de agua de lluvia provenientes de extensas superficies pavimentadas.

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