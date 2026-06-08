Menor con moto robada intenta huir de policías

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Oficiales de la Guardia Civil de Soledad participaron en la recuperación de una motocicleta con reporte de robo vigente, en la cabecera municipal.

La localización y aseguramiento de la unidad se dio durante la implementación del operativo "BOMI", en el cual también participan agentes de la Sedena y Guardia Civil Estatal, cuando detectaron a un menor abandonar una motocicleta en un terreno baldío tras notar la presencia de la autoridad.

Derivado de lo anterior, oficiales municipales intervinieron llevando a cabo la inspección correspondiente, confirmando el estatus legal de la motocicleta marca Itálica, modelo 2025, la cual contaba con un reporte de robo vigente desde el 28 de mayo de 2026.

Por lo anterior, se procedió al aseguramiento del vehículo y la detención de un menor de 13 años, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se dará el seguimiento correspondiente.

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La Guardia Civil Municipal de Soledad refrenda su compromiso de trabajar fortaleciendo sus acciones preventivas y operativas para combatir la incidencia delictiva, garantizando la seguridad de las familias soledenses.