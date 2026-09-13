Moto se impacta con camioneta y se fuga

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Un motociclista se impactó de frente contra una camioneta y, luego, abandonó el sitio, antes de que llegaran los cuerpos de asistencia.

La tarde de este sábado, alrededor de las 15:00 horas, en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y calle Azteca Norte, una unidad Renault de color blanco fue golpeada por una moto, causando daños solamente en el exterior del vehículo.

Momentos después de la colisión y de que el motociclista abandonara el lugar, al sitio arribaron peritos de la policía capitalina, quienes tomaron conocimiento del suceso y valoraron a la mujer a bordo de la camioneta.

Finalmente, el auto fue retirado en una grúa y resguardado en una pensión, en lo que se realizan las respectivas diligencias para deslindar responsabilidades del hecho.

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