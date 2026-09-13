Moto se impacta con camioneta y se fuga
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un motociclista se impactó de frente contra una camioneta y, luego, abandonó el sitio, antes de que llegaran los cuerpos de asistencia.
La tarde de este sábado, alrededor de las 15:00 horas, en el cruce de la avenida 20 de Noviembre y calle Azteca Norte, una unidad Renault de color blanco fue golpeada por una moto, causando daños solamente en el exterior del vehículo.
Momentos después de la colisión y de que el motociclista abandonara el lugar, al sitio arribaron peritos de la policía capitalina, quienes tomaron conocimiento del suceso y valoraron a la mujer a bordo de la camioneta.
Finalmente, el auto fue retirado en una grúa y resguardado en una pensión, en lo que se realizan las respectivas diligencias para deslindar responsabilidades del hecho.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Riña en Santa María del Río deja un hombre sin vida
Pulso Online
Familiares trasladaron al herido, pero falleció cerca de la Presidencia Municipal.
Aparatosa volcadura cerca de camino a la presa San José
Redacción
No se reportan heridos de gravedad luego del siniestro
Policía de la Capital desactiva baile sonidero en Tlaxcala
Redacción
Organizadores reconocieron no contar con autorización y accedieron a suspender el baile para evitar riesgos.