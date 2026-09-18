Aprehenden por feminicidio a obrero en la Zona Industrial

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Hace ocho años, en la Ciudad de México, Tomás "N" asesinó a balazos a una mujer, en un intento de asalto. Durante los últimos días, el imputado fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a través de la Policía de Investigación.

Tras cumplimentar la orden judicial, las autoridades potosinas pusieron a disposición de la autoridad correspondiente al imputado, que enfrentará cargos por el delito de feminicidio.

Los hechos que originaron el mandamiento judicial ocurrieron en 2019, en la capital del país, cuando una mujer fue privada de la vida con un arma de fuego durante un intento de despojo de sus pertenencias.

Tras varias diligencias, se estableció que Tomás "N", habría participado en el intento de despojo y, al oponer resistencia la víctima, uno de ellos habría accionado un arma de fuego en su contra, provocándole su deceso para posteriormente emprender la huida.

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Por estos hechos, un juez libró la orden de aprehensión en contra de Tomás "N", quien posteriormente fue ubicado en territorio potosino.

Como resultado de las labores de investigación y en coordinación con autoridades de la Ciudad de México, agentes locales establecieron que el imputado se encontraba laborando en una empresa ubicada en el Parque Industrial Tres Naciones, en la Zona Industrial de San Luis Potosí.

Tomás "N" fue capturado y recibió lectura de los derechos que le asisten como persona detenida. Posteriormente, fue trasladado para los trámites correspondientes y será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere en la región mencionada.