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Muere jornalero al caer de su propia altura

Fue encontrado sin vida en calles de la comunidad de San Francisco, Villa de Arriaga

Por Redacción

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Muere jornalero al caer de su propia altura
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      Un jornalero de 56 años de edad fue encontrado sin vida en la comunidad de San Francisco, perteneciente al municipio de Villa de Arriaga, al parecer cayó de su propia altura y se causó fuertes lesiones en todo el cuerpo, en especial en la cabeza.

      Fue cerca de las 22:30 horas del domingo, que se reportó a las autoridades que había un hombre tirado en una de las calles del municipio, cerca de la plaza principal.

      Paramédicos de los servicios de salud de Villa de Arriaga, se desplazaron al lugar para prestarle ayuda, pero al revisarlo determinaron que ya había perdido la vida a causa de los golpes que presentaba, en especial tenía lesiones en la cabeza y se estableció que había caído de su propia altura golpeándose contra la banqueta.

      El infortunado fue identificado con el nombre de Rafael Gómez Hernández de 56 años de edad, con domicilio en la misma comunidad.

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      Posteriormente, agentes de la Policía Municipal de Villa de Arriaga acudieron al sitio como primeros respondientes y procedieron a asegurar el área, más tarde llegó personal de Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Semele donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales ante la Fiscalía General del Estado. 

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