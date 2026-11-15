Muere motociclista arrollado en Rioverde

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En Rioverde, un joven motociclista de 24 años de edad encontró la muerte tras ser arrollado por una camioneta, que le pasó completamente por encima.

El hecho tuvo lugar sobre el bulevar Universitario, a la altura de la comunidad Puente del Carmen, cuando el motociclista conducía en los carriles contrarios a la unidad que finalmente le habría quitado la vida, una camioneta Toyota de redilas, de color blanco, con placas de Querétaro, en la que transportaba una cuatrimoto.

Fue al llegar a la altura de la calle Emiliano Zapata cuando el masculino en moto, aún por razones desconocidas, derrapó y salió proyectado. La propia mecánica del movimiento lo llevó a cruzar el camellón que separa los carriles, quedando en el camino de la camioneta, que finalmente le pasó por encima provocándole las múltiples heridas que le quitarían la vida.

La motocicleta acabó metros más adelante sobre la misma guarnición.

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Al ser testigos del siniestro, automovilistas de inmediato llamaron a los cuerpos de emergencias. Momentos más tarde, atendiendo el reporte, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio, pero ya nada pudieron hacer por el hombre, quien ya no contaba con signos vitales.

Minutos después, al lugar acudieron autoridades locales, quienes tomaron conocimiento del hecho y aseguraron la escena, a la espera de la llegada de Servicios Periciales, que comenzaron con las diligencias correspondientes y realizaron el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo al Servicio Médico Legista, en donde será reclamado por sus familiares.

El ahora occiso fue identificado como Miguel Ángel Rosas González de 24 años de edad, con domicilio en el Barrio Segundo El Refugio, en Ciudad Fernández.