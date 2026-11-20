Sin sentencia, 85% de reos de San Luis
Se establecen mecanismos que permitan salidas alternas para las personas privadas de su libertad
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Hasta el décimo mes del 2026, el 85 por ciento de la población privada de la libertad en los penales de San Luis Potosí se encontraba en condición de procesada, es decir, sin recibir sentencia condenatoria, según datos del gobierno federal.
Poder Judicial revisa expedientes para salidas alternas
Personas detenidas por narcomenudeo que permanecen en prisión sin recibir sentencia podrían acceder a salidas alternas. Esto luego de que el Poder Judicial del Estado informó que comenzó a revisar sus expedientes para identificar casos donde los internos llevan más tiempo privados de la libertad que el que contempla la penalidad del delito que se les atribuye.
El reporte federal precisó que las cinco cárceles potosinas acumularon una población total de 6,493 personas privadas de la libertad (PPL), 6,032 hombres y 461 mujeres.
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De ellas, 5,499 personas estaban procesadas, de las cuales 5,106 corresponden a hombres y 393 a mujeres.
En contraste, 994 personas ya purgan una sentencia condenatoria por algún delito. De ellas 926 son hombres y 68 son mujeres.
Distribución de delitos y coordinación interinstitucional
Al existir el concepto de Socorro de Ley, los Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso) facilitan las instalaciones para mantener encarcelados a criminales y procesados por delitos del fuero federal. A cambio, la autoridad estatal recibe un subsidio del mismo origen.
Con ello, de las 6 mil 493 PPL del sistema carcelario estatal, 6 mil 196 corresponden al fuero común y 297 personas cometieron delitos previstos en el Código Penal Federal.
En los últimos años, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantiene un programa de preliberaciones en coordinación con otras instituciones gubernamentales, cuyo beneficio favorece a primodelincuentes que cometieron ilícitos sin violencia.
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