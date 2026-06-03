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Cae un secuestrador de Rioverde

Por Redacción

Junio 03, 2026 03:00 a.m.
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Cae un secuestrador de Rioverde
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      Por el delito de desaparición cometida por particulares en la Zona Media, fue detenido Alejandro "N", por la Policía de Investigación. Las investigaciones realizadas de la Fiscalía General del Estado establecen que el imputado, un hombre de 33 años de edad, presuntamente participó en hechos ocurridos el 23 de julio de 2024, en el municipio de Rioverde, donde dos personas habrían sido privadas de la libertad mediante el uso de violencia y amenazas con armas de fuego.

      De acuerdo con los actos de investigación, las víctimas fueron interceptadas en un vehículo hacia un lugar desconocido. Asimismo, se cuenta con datos que señalan que dichas personas fueron mantenidas contra su voluntad y amenazadas por varios individuos; desde entonces se desconoce su paradero.

      La FGE desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente. 

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