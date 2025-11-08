logo pulso
Mundo

Reavivan debate sobre origen de joyas del Louvre

Por AP

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
PARÍS.- Mientras la policía francesa rastrea el desfile de las joyas de la corona robadas del Louvre, más expertos exigen una mayor claridad sobre su origen.

Los objetos eran franceses, pero las gemas no. Su exótico viaje hacia París atravesando las sombras del imperio, una incómoda historia que Francia, al igual que otras naciones occidentales con museos llenos de tesoros, apenas comienza a enfrentar.

Según los expertos, la atención provocada por el robo es una oportunidad para presionar al Louvre ya los grandes museos de Europa para que expliquen de manera más honesta los orígenes de sus colecciones, y podría desencadenar una reflexión más amplia sobre las restituciones.

A pocas horas del robo, los investigadores esbozaron un probable mapa de la era colonial para los materiales: zafiros de Ceilán (Sri Lanka), diamantes de India y Brasil, perlas del golfo Pérsico y el océano Índico y esmeraldas de Colombia.

“Obviamente, no hay excusa para el robo”, afirmó Emiline CH Smith, criminóloga de la Universidad de Glasgow que estudia los crímenes patrimoniales. “Pero muchos de estos objetos están entrelazados con historias coloniales violentas y explotadoras”.

