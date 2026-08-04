Se queja Sara Rocha por impugnaciones contra Congreso

“Que el Gobierno federal que se dedique a trabajar y que deje de andar molestando a los gobiernos locales”, respondió la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, tras la admisión de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo federal y el partido Somos México contra la reforma electoral de San Luis Potosí.

La legisladora confirmó que el Congreso ya recibió una de las notificaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) e indicó que el documento apenas fue recibido y que el área jurídica revisará su contenido antes de fijar una postura.

Al ser cuestionada sobre la participación del Ejecutivo federal en la impugnación, Rocha Medina sostuvo que el Gobierno de México debe concentrarse en atender el abasto de medicamentos, la seguridad pública y la violencia contra las mujeres, en lugar de intervenir en asuntos de los gobiernos estatales.

Sobre el procedimiento, informó que el Poder Legislativo dispone de cinco días para responder al emplazamiento de la Suprema Corte. Sin embargo, dijo que todavía no conoce con precisión los alcances del requerimiento y que dará más información una vez que concluya la revisión jurídica.

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La Suprema Corte admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Ejecutivo federal y Somos México contra la reforma electoral de San Luis Potosí y requirió informes a los poderes Legislativo y Ejecutivo estatales.

Los recursos sostienen que las modificaciones se aprobaron sin realizar la consulta previa a personas con discapacidad y a pueblos y comunidades indígenas, pese a resoluciones previas del máximo tribunal en ese sentido.